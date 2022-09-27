Украина – Шотландия: где и когда смотреть решающий матч Лиги наций
Во вторник, 27 сентября, сборная Украины сыграет в Кракове с Шотландией в последнем туре Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Украина – Шотландия состоится в Кракове и начнется в 21:45. В прямом эфире его покажут телеканал ICTV и YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.
В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.
Лига наций
Дивизион B. Группа 1
6-й тур
27 сентября
Украина – Шотландия
Краков, Польша, стадион "Краковия"
Начало – 21:45
Прямая трансляция на телеканале ICTV и YouTube-канале УАФ
- 21 сентября Украина уступила Шотландии со счетом 0:3.
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