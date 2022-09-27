Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Украина – Шотландия состоится в Кракове и начнется в 21:45. В прямом эфире его покажут телеканал ICTV и YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.

Лига наций

Дивизион B. Группа 1

6-й тур

27 сентября

Украина – Шотландия

Краков, Польша, стадион "Краковия"

Начало – 21:45

Прямая трансляция на телеканале ICTV и YouTube-канале УАФ

21 сентября Украина уступила Шотландии со счетом 0:3.

24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.

26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта.

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