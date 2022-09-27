Украина – Шотландия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций
Букмекеры считают сборную Украины фаворитом матча Лиги наций против Шотландии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры предлагают поставить победу сборной Украины с коэффициентом 2.15. На выигрыш Шотландии конторы дают 3.10, а на ничью – 3.50.
Матч Украина – Шотландия состоится в Кракове и начнется в 21:45.
В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.
- 21 сентября Украина уступила Шотландии со счетом 0:3.
- 24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5-м туре Лиги наций.
- 26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта.
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