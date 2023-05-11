Украина шокирует россиян своим контрнаступлением, - BILD
Подразделения украинской армии всколыхнули российское военное руководство внезапным наступлением на оккупированном Россией Донбассе
Об этом пишет немецкое издание Bild .
В издании отметили, что во время локального наступления ВСУ впервые в этом году были освобождены части своей территории.
Во-первых, командир российских наемников Евгений Пригожин подтвердил сверхсекретное украинское наступление во вторник, проклиная и ругая 72 бригаду российской армии.
Затем подтверждение лидера тактической группы "Азов" во вторник вечером. В течение двух дней его бойцы атаковали россиян юго-западнее Бахмута и в конце концов заставили их бежать.
"Абсолютно непредсказуемо они прорвали фронт в понедельник, 8 мая, юго-западнее Бахмута, освободили до восьми квадратных километров территории, которая была оккупирована с января, и убили до 64 захватчиков. Других взяли в плен", - отметили аналитики издания.
В издании считают, что этот успех на Востоке оказал большое влияние на моральное состояние Украины. Поскольку стране впервые удалось не только остановить продвижение России вокруг города Бахмут, за которое ведутся бои с сентября, но даже отразить ее.
За последние восемь месяцев все шло только в одном направлении, а именно на запад, украинская контратака доказывает, что армия страны может закрепиться именно там, где Россия делает все, чтобы добиться хотя бы небольшого успеха. С российской стороны потеря всего восьми квадратных километров разбомбленных окопов вызвала шок.
- 5 мая основатель ЧВК Вагнера написал письмо руководству минобороны РФ, в котором сообщил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая. Ранее Пригожин уже неоднократно говорил о нехватке боеприпасов, однако министр обороны Сергей Шойгу уверяет, что армия имеет их в изобилии.
- В ВСУ тогда объяснили, чем вызваны заявления Пригожина о "снарядном голоде" у оккупантов - его слова означают неспособность взять под контроль Бахмут Донецкой области.
- 9 мая глава незаконного ЧВК Вагнера в очередном видео сообщил о проблемах с боеприпасами для его наемников, а также пожаловался на активные действия Сил обороны в Донецкой области.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Эспрессо сказал, что считает, что таким образом Пригожин ищет оправдание, почему он не выполнил взятые на себя обязательства.
- Украинский военный и первый командир "Азова" Андрей Белецкий рассказал, что ВСУ разгромили несколько рот россиян и захватили врага в плен
- 10 мая командир подразделения разведчиков "Terra" в составе тактической группы "Азов" Николай (Абдула) Волохов рассказал, что украинские военные освободили более двух километров Бахмута Донецкой области.
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