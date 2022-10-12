Об этом сообщили в Communities Army Of Ukraine.

"Украинские защитники и защитницы сегодня олицетворяют героизм и отвагу воинов многих поколений, воинов разных стран – всех, кто на протяжении веков защищал идеалы свободы, отстаивал государственность и боролся за независимость", - говорится в анонсе акций.

Отмечается, что в митинги всемирной кампании ко Дню защитников и защитниц Украины, приглашают принять участие не только представителей украинских диаспор, но и, по возможности, украинских защитников, которые находятся на лечении/реабилитации/отдыха в городах проведения акций.

Основная цель митингов – донести до всего мира понимание важности сохранения независимости Украины и восстановления ее территориальной целостности путем победы над агрессором и страной-террористкой – Россией.

Акции проведут вокруг известных построек и памятников, а также на центральных площадях.

По предварительной информации, митинги пройдут в городах Австралии, Бельгии, Грузии, Германии, Франции, Греции, Италии, Польши, Словакии, Португалии, Румынии, Испании, США, Великобритании и других. Полный список городов, в которых пройдут акции, можно просмотреть по ссылке .

12 октября в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области. Это Нововасиловка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что эффективность работы украинских военных против иранских дронов постепенно растет. "Вообще эффективность работы по "шахедам" постепенно растет, учитывая наработки и понимание, как с этими ударными боеприпасами следует бороться в воздухе", - подчеркнул он.

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