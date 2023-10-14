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Главная Спорт Украина – Северная Македония: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Украина – Северная Македония: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

14 октября, 2023 суббота
08:00
Спорт

В субботу, 14 октября, сборная Украины сыграет против Северной Македонии в 7-м туре отборочного раунда Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают, что наша национальная команда является фаворитом, коэффициент на победу Украины – 1,67. Возможный выигрыш македонцев оценивается в 5,90. Ничья – 3,85.

Известно, что сборной Украины не помогут Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков и Сергей Кривцов – они травмированы .

Трансляция матча Украина – Северная Македония

Матч Украина – Северная Македония состоится 14 октября в Праге и начнется в 16:00. Трансляция матча Украина – Северная Македония будет доступна в эфире региональных телеканалов Общественного и на медиасервисе MEGOGO.

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 года в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .

Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и разделяет вторую-четвертую позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция после 5 игр.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

Турнірна таблиця групи збірної України після 6-го туру кваліфікації Євро-2024

Фото: Flashscore

Украина
Сборная Украины
Евро-2024
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