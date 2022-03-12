Украина сегодня откроет более 10 гуманитарных коридоров, – Верещук

Об этом сообщает в своем обращении вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.



В Украине сегодня открываются следующие гуманитарные коридоры:

Запорожье-Мариуполь

Роды-Запорожье

Гостомель-Киев

Казаровичи-Киев

Микуличи-Киев

Андреевка-Житомир

Макаров – Житомир

Бородянка-Житомир

Тростянец-Полтава

Сумы-Полтава

Лебедин-Полтава

Конотоп-Полтава

Большая Писаревка-Полтава

Краснополье-Полтава

Запорожье-Мариуполь

Напомним, ранее Верещук сообщала, что российские военные нарушают договоренности в юкоридорах.

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Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь."С обязательным разминированием по всему маршруту. В очередной раз выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути", - добавила Верещук.Роды – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.Гостомель – Буча – Михайловка-Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев.Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев.Микуличи – Немишаево – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мрия– Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Киев.Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир.Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир.Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.Великая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава.Краснополье – Верхняя Сыворотка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.