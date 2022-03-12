Украина сегодня откроет более 10 гуманитарных коридоров, – Верещук
Сегодня, 12 марта 2022 года, украинская сторона откроет более десяти гуманитарных коридоров в горячие точки, которыми будут эвакуировать людей и доставлять помощь
Об этом сообщает в своем обращении вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
В Украине сегодня открываются следующие гуманитарные коридоры:
- Запорожье-Мариуполь
- Роды-Запорожье
- Гостомель-Киев
- Казаровичи-Киев
- Микуличи-Киев
- Андреевка-Житомир
- Макаров – Житомир
- Бородянка-Житомир
- Тростянец-Полтава
- Сумы-Полтава
- Лебедин-Полтава
- Конотоп-Полтава
- Большая Писаревка-Полтава
- Краснополье-Полтава
- Запорожье-Мариуполь
"С обязательным разминированием по всему маршруту. В очередной раз выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути", - добавила Верещук.
Пологи – Запорожье: Роды – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Гостомель–Киев: Гостомель – Буча – Михайловка-Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев.
Козаровичи – Киев: Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев.
Микуличи-Киев: Микуличи – Немишаево – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мрия– Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Киев.
Андреевка-Житомир: Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир.
Макаров – Житомир: Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир.
Бородянка – Житомир: Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.
Тростянец-Полтава: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Сумы–Полтава: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Лебедин-Полтава: Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Конотоп-Полтава: Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Великая Писаревка-Полтава: Великая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава.
Краснополье–Полтава: Краснополье – Верхняя Сыворотка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
- Напомним, ранее Верещук сообщала, что российские военные нарушают договоренности в юкоридорах.
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