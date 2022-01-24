Украина сдержала слово, а Путин - нет. Мы должны стать рядом с нашим союзником, - лидер лейбористов Стармер о Будапештском меморандуме

Об этом говорится в статье Кира Стармера The Telegraph.



"Когда Советский Союз распался, Великобритания, Россия и США подписали торжественное соглашение с Украиной: в обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире она получила гарантии безопасности и уважения ее независимости. Украина сдержала свое слово. Теперь наше время сдержать свое", – пишет Стармер.



По его словам, Украина сдержала свое слово, а Владимир Путин - нет. Россия оккупировала Крым, поддержала сепаратистов на Донбассе и сейчас разместила более 100 тыс. военных вблизи украинской границы, а также совершала неоднократные акты агрессии, провокации и вмешательства во внутренние дела Украины.



"Для западных политиков недостаточно говорить о важности наших ценностей. Когда их испытывают на крепость, мы должны поддержать наших союзников", - подчеркнул лидер второй по численности партии Великобритании.



Он подчеркнул, что ситуация на украинской границе является попыткой Путина восстановить российское силовое влияние и господство над частью Европы, а это является прямой угрозой антиимпериалистическому принципу, что суверенные нации свободны выбирать себе союзников и свой образ жизни.



Стармер подчеркнул, что все британские партии должны быть едины в противостоянии российской агрессии. Чтобы дать отпор РФ, на международном уровне требуется общий подход.



"Разногласия внутри НАТО ободрили Путина. Слишком долго опосредованным месседжем Москве было то, что Путин может делать все, что ему вздумается, а Запад ничего не сделает в ответ", - заявил Стармер.



Лидер лейбористов подчеркнул, что необходимо решить проблему чрезмерной зависимости Европы от поставок российских энергоносителей.



"Мы должны сотрудничать с союзниками, использовать наши общие ресурсы, включая санкции, чтобы продемонстрировать России: ее действия будут иметь последствия", - подытожил он.



Справка: Будапештский меморандум - международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможное вторжение РФ в Украину станет катастрофой для всего мира, и Лондон полностью становится в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Владимира Путина "отступить" от Украины во избежание огромной стратегической ошибки и подчеркнула, что "Россию в Украине ждет новая Чечня".

Борис Джонсон заявил, что возможное вторжение России в Украину будет "болезненным, насильственным и кровавым делом" для РФ. Также он сказал, что данные разведки имеют мрачную информацию по этому поводу, но вторжение еще не неизбежно.