"Украина сама решает, как вести эту войну": Блинкен о взрыве на Крымском мосту
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал взрыв на Крымском мосту и заявил, что "Украина сама решает, как вести эту войну"
Об этом он сказал во время выступления в Госдепе США.
Блинкен также заявил, что США следит за сложившейся ситуацией.
"Что касается Крымского моста. Мы следим за ситуацией. Я не могу сказать ничего конкретного об этом, только общую позицию. Украина сама решает, как ей вести эту войну и защищать свою территорию, свой народ и свою свободу", – сказал он.
Взрыв на Крымском мосту: что произошло?
Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о двух погибших.
Служба безопасности Украины заявила, что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.
В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал "ответ России" за взрыв на Крымском мосту.
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