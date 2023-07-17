"Украина сама решает, как вести эту войну": Блинкен о взрыве на Крымском мосту

Об этом он сказал во время выступления в Госдепе США.

Блинкен также заявил, что США следит за сложившейся ситуацией.

"Что касается Крымского моста. Мы следим за ситуацией. Я не могу сказать ничего конкретного об этом, только общую позицию. Украина сама решает, как ей вести эту войну и защищать свою территорию, свой народ и свою свободу", – сказал он.

Взрыв на Крымском мосту: что произошло?

Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила, что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал "ответ России" за взрыв на Крымском мосту.