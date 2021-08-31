Украина с сентября запретит въезд из Приднестровья автомобилей с номерами, которые не согласованы с Молдовой
Украина с 1 сентября запретит въезд из Приднестровья автомобилей с номерными знаками, которые не согласованы с Молдовой
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Согласно сообщению, с 1 сентября к участию в международном передвижении будут допускаться исключительно те автомобили из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Молдовы.
Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Молдовы с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств.
В пресс-службе отметили, что Госпогранслужба уточнила все вопросы взаимодействия с подразделениями Государственной таможенной службы Украины относительно порядка отказа в пропуске указанных транспортных средств и подразделениями Национальной полиции Украины о порядке действий в случае выявления таких транспортных средств в пределах контролируемых пограничных регионов.
Отмечается, что Молдовская сторона будет оповещена об этих изменениях по линии погранично-представительского аппарата.
В ведомстве также добавили, что порядок осуществления учета, регистрации и декларирования транспортных средств, перемещаемых через государственную границу, регулируется таможенным законодательством Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.49Продажа 31.89
- Актуальное
- Важное