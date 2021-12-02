Украина с партнерами разрабатывает меры по сдерживанию РФ, - МИД

Об этом сообщает Радио Свобода .



Министр отметил, что расположение российских военных сил свидетельствует о возможной подготовке к новой операции РФ против Украины.



"Эта ситуация в регионе должна рассматриваться в комплексе: российская военная активность на украинских границах, использование мигрантов как оружия, энергетический кризис в Европе, попытки дестабилизировать Украину изнутри, российские попытки развалить, поколебать "нормандский" формат и трехстороннюю контактную группу, попытки дестабилизировать Балканы, повышение количества кибернападений и кампаний по дезинформации - все это элементы разноплановой российской гибридной агрессии против Европы", - сказал Кулеба.



По мнению главы МИД Украины, Европа "переживает критический момент", поэтому "нужно показать силу во избежание необходимости затем ее доказывать".



"Украина работает бок о бок с нашими партнерами, чтобы заключить и воплотить целостный пакет сдерживания. Цель – достичь простой цели: сдержать Россию от военных действий", - рассказал Кулеба.



По словам министра, пакет сдерживания России будет включать "политическое давление и мощные сигналы, экономические меры".



Также глава МИД отметил необходимость углубления со стороны партнеров оборонного сотрудничества с Украиной.



"На самом деле, сильная Украина - это лучший сдерживающий фактор, чтобы предотвратить любые дальнейшие военные мероприятия. Сильная Украина означает сильный и выносливый восточный фланг НАТО", - добавил Кулеба.



Кроме того, министр отметил, что Россия пытается обвинить Украину в провокациях, нарушении Минских договоренностей или военном наступлении на Донбассе. По мнению Кулебы, Россия таким образом пытается маскировать подготовку к потенциальному нападению. Глава МИД подчеркнул, что украинская сторона выступает за дипломатическое урегулирование войны.

Напомним. Дмитрий Кулеба заявил , что Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии по двум направлениям: содружества Североатлантического альянса и каждого отдельного члена НАТО на двустороннем уровне.

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