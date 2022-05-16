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Главная война с Россией Украина с партнерами пытается создать прецедент наказания агрессора, - Зеленский

Украина с партнерами пытается создать прецедент наказания агрессора, - Зеленский

16 мая, 2022 понедельник
21:37
война с Россией

Президент Украины заявил, что Украина вместе с партнерами попытаются создать механизм наказания инициаторов войны

Об этом Зеленский заявил в выступлении перед студентами ведущих вузов США.

"Что сейчас делает Украина вместе с партнерами? Пытается создать другой прецедент – чтобы все агрессоры в мире раз и навсегда увидели, что война создаст самые большие проблемы именно для них, для агрессоров, чтобы они знали, что ненависть, которую они распространяют против обычных людей, против других народов, ударит прежде всего по ним самим, когда свободный мир откажется иметь дело с тем, кто распространяет такую ненависть", - сказал президент Украины.

Он добавил, что Украина больше никогда не будет занимать пассивную позицию в вопросах мировой политики. "Есть государства, которые пытаются остаться в стороне, быть якобы нейтральными, не помогать воевать за наши общие ценности. Это так же, как в жизни, когда нужна помощь, а есть только толпа наблюдающих. А есть государства, которые вкладываются по максимуму, чтобы все же защитить свободу, чтобы все же остановить агрессию, чтобы все же гарантировать силу международного права. Именно эту роль избрали США", - сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский
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