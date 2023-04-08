Об этом в эфире Еспресо заявил военнослужащий ВСУ, глава общественной лиги "Украина – НАТО" и политик Сергей Джердж.

"Если война закончится тем, что выйдем на границы - не будет никаких аргументов, вопросов и возражений в плане вступления в НАТО. Украинская армия на долгие годы еще будет мощнейшей армией в Европе, которая имеет и боевой опыт, и структуру", - отметил он. .

По мнению Джерджа, обретение членства Украиной - это достижение не только для нас, но и для НАТО.

"В Европе мало понимают – если Россия каким-либо образом колонизирует Украину, она будет использовать весь украинский потенциал против Запада. А для нас как для европейцев важно быть в европейской семье – чтобы наш весь потенциал использовался для объединенной Европы, для процветание и защиту европейских структур. Мне кажется, это не все на Западе еще понимают", - подчеркнул политик.

Он добавил, что ускоренное вступление Швеции и Финляндии является для нас положительным - это открывает новые возможности.

"Важно было бы сформулировать с НАТО четкую дорожную карту – что и как нам делать, в какие сроки, какими сроками и средствами, чего нужно добиться во время реализации. Чтобы это было понятно и для нас, и для наших партнеров. Когда мы выполним эти пункты, тогда все вопросы должны быть сняты", - подытожил Джердж.