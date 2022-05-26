Украина с начала войны в пять раз нарастила экспорт зерновых сухопутными путями
Украина нарастила экспорт зерновых сухопутными путями с 300 тыс. тонн в марте до 1,5 млн. тонн в мае
Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий , выступая на заседании парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.
По его словам, Украина экспортировала зерновых сухопутным путем в марте – 300 тыс. тонн, в апреле – 1 млн тонн, тогда как в мае ожидается 1,5 млн тонн.
При этом довоенные показатели экспорта зерновых и масличных составляли около 5 млн. тонн, отметил замминистра.
При этом по оценке Минагро максимум сухопутными путями украинские экспортеры способны вывезти 3-4 млн тонн.
- Напомним, Британия не будет ослаблять санкции против РФ в обмен на коридор для экспорта зерна из Украины.
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