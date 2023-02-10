Об этом сообщили в минобороны страны.

"Первое пожертвование, направленное в Украину, общей стоимостью 83 650 евро носило небоевой характер, то есть содержало лишь защитное снаряжение для бойцов и так называемые сухие ежедневные блюда, которые используются для питания бойцов в полевых условиях", - пишет издание.

Под защитным снаряжением подразумеваются 500 шлемов, 300 бронежилетов и 600 бронепластин, уточняет СМИ.

Вторая партия помощи стоимостью более полумиллиона евро содержала минометы 60 мм и 82 мм, а также советские переносные зенитные ракетные комплексы "Стрела-2М".

Третий и крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи Украине от Черногории оценивается в 8,24 миллиона евро. Он состоял из 216 ПЗРК "Стрела-2М", 759 зенитных снарядов калибра 57 мм и почти 8000 калибра 76 мм, а также 2,3 млн патронов 7,62 мм.

Последний на сегодняшний день пакет Черногория отправила Украине в сентябре 2022 года. Там были запчасти для вертолетов Ми-8.

Ранее информация о военной помощи Черногории Украине была засекречена на уровне НАТО, пояснили в министерстве обороны по запросу Vijesti, но после начала обнародования союзниками Альянса соответствующие данные гриф секретности были сняты.

В ведомстве подчеркнули, что Черногория будет продолжать оказывать Украине военную помощь – в частности, рассматривает возможность принять на лечение раненых украинских защитников.