Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила от Черногории военную помощь на €10 млн
Общая сумма военной помощи Черногории Украине с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года уже превысила 10 миллионов евро
Об этом сообщили в минобороны страны.
"Первое пожертвование, направленное в Украину, общей стоимостью 83 650 евро носило небоевой характер, то есть содержало лишь защитное снаряжение для бойцов и так называемые сухие ежедневные блюда, которые используются для питания бойцов в полевых условиях", - пишет издание.
Под защитным снаряжением подразумеваются 500 шлемов, 300 бронежилетов и 600 бронепластин, уточняет СМИ.
Вторая партия помощи стоимостью более полумиллиона евро содержала минометы 60 мм и 82 мм, а также советские переносные зенитные ракетные комплексы "Стрела-2М".
Третий и крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи Украине от Черногории оценивается в 8,24 миллиона евро. Он состоял из 216 ПЗРК "Стрела-2М", 759 зенитных снарядов калибра 57 мм и почти 8000 калибра 76 мм, а также 2,3 млн патронов 7,62 мм.
Последний на сегодняшний день пакет Черногория отправила Украине в сентябре 2022 года. Там были запчасти для вертолетов Ми-8.
Ранее информация о военной помощи Черногории Украине была засекречена на уровне НАТО, пояснили в министерстве обороны по запросу Vijesti, но после начала обнародования союзниками Альянса соответствующие данные гриф секретности были сняты.
В ведомстве подчеркнули, что Черногория будет продолжать оказывать Украине военную помощь – в частности, рассматривает возможность принять на лечение раненых украинских защитников.
- Премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский подписали 5 декабря 2022 года совместную декларацию о евроатлантической перспективе Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 41.89Продажа 42.79
- Актуальное
- Важное