Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила $5 млрд помощи, - Пентагон
С начала полномасштабной российской агрессии Украина получила от союзников $5 млрд помощи
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Соответствующее заявление министр обороны США Ллойд Остин назвал 26 апреля на открытии заседания министров обороны более 40 стран по безопасности Украины, которое проходит на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии.
"Вместе мы обязались предоставить оборудование более чем на $5 млрд, чтобы поддержать самооборону Украины, это включает $3,7 млрд, которые обязался предоставить президент Байден, чтобы помочь Украине с тех пор, как началось вторжение России", - сказал Остин.
Он добавил, что во время визита в Украину убедился, что эти средства используются должным образом.
"Доблесть и профессионализм Украины будут записаны в военную историю. Битва за Иодзиму длилась 36 дней, Арденнская операция длилась 40 дней, а Украина отбивается от российских военных уже 62 дня. Ваше сопротивление вдохновляет весь свободный мир", - заверил Остин.
- Во вторник, 26 апреля, на авиабазе ВВС США в Рамштайне началась встреча министров обороны 40 стран, посвященная вопросам безопасности и суверенитета Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.92
Покупка 30.92Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.03Продажа 34.43
- Актуальное
- Важное