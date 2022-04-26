Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила $5 млрд помощи, - Пентагон

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Соответствующее заявление министр обороны США Ллойд Остин назвал 26 апреля на открытии заседания министров обороны более 40 стран по безопасности Украины, которое проходит на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии.

"Вместе мы обязались предоставить оборудование более чем на $5 млрд, чтобы поддержать самооборону Украины, это включает $3,7 млрд, которые обязался предоставить президент Байден, чтобы помочь Украине с тех пор, как началось вторжение России", - сказал Остин.

Он добавил, что во время визита в Украину убедился, что эти средства используются должным образом.

"Доблесть и профессионализм Украины будут записаны в военную историю. Битва за Иодзиму длилась 36 дней, Арденнская операция длилась 40 дней, а Украина отбивается от российских военных уже 62 дня. Ваше сопротивление вдохновляет весь свободный мир", - заверил Остин.

Во вторник, 26 апреля, на авиабазе ВВС США в Рамштайне началась встреча министров обороны 40 стран, посвященная вопросам безопасности и суверенитета Украины.

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