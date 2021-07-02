Украина с начала июля вдвое увеличила импорт газа

Об этом в Facebook сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.



По его словам, с начала июля импорт газа в Украину в настоящее время составляет 15,8 млн куб.м в сутки.



Макогон отметил, что 91% объема газа поступает из Венгрии, 7% - из Словакии, а 2% - из Польши.



Он отметил, что дополнительные поступления позволят увеличить закачку газа в ПХГ для обеспечения прохождения следующего отопительного сезона.

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