Украина с начала июля экспортировала более 2 млн тонн зерновых

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что в нынешнем МГ Украина экспортировала уже 720 тыс. т пшеницы, 255 тыс. т ячменя, 0,5 тыс. т ржи и 1,067 млн т кукурузы.

Для сравнения: за первые 29 дней 2022/2023 МГ Украина экспортировала 1,405 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе 325 тыс. т пшеницы, 131 тыс. т ячменя и 941 тыс. т кукурузы. В июле прошлого года Украина не экспортировала рожь.

Также добавляется, что с начала 2023/2024 МГ Украина экспортировала 12,3 тыс. т муки (против 4,9 тыс. т за первые 29 дней предыдущего МГ).

Что известно о выходе РФ из зернового соглашения

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках зерновой инициативы через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ , где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве зернового соглашения.

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокировки районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

Также стало известно, что Россия готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

27 июля президент России Владимир Путин сообщил, что Россия после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки. Именно это генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал "горсткой пожертвований".