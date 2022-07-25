Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова советника Президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко.

По словам советника, с января 2022 года Украина заплатила по государственному долгу $1,5 млрд.

"У нас на этот год было $3 млрд выплаты, по этому году мы выплатили $1,5 млрд и до конца года у нас осталось еще $1,5 млрд", – сказал Олег Устенко во время телемарафона.

Также советник Президента отметил, что договоренность Министерства финансов с кредиторами об отсрочке выплат для погашения внешних долгов была очень правильной.

Ранее сообщалось, что западные кредиторы согласились на отсрочку до двух лет выплаты долгов Украины.

Украина прошла за время полномасштабной войны несколько выплат по внешнему долгу, предпосылок для дефолта нет.

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