Украина с начала года выплатила $1,5 млрд внешнего долга
Украина выплатила $1,5 млрд внешнего долга за 2022 год, осталась еще половина
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова советника Президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко.
По словам советника, с января 2022 года Украина заплатила по государственному долгу $1,5 млрд.
"У нас на этот год было $3 млрд выплаты, по этому году мы выплатили $1,5 млрд и до конца года у нас осталось еще $1,5 млрд", – сказал Олег Устенко во время телемарафона.
Также советник Президента отметил, что договоренность Министерства финансов с кредиторами об отсрочке выплат для погашения внешних долгов была очень правильной.
- Ранее сообщалось, что западные кредиторы согласились на отсрочку до двух лет выплаты долгов Украины.
- Украина прошла за время полномасштабной войны несколько выплат по внешнему долгу, предпосылок для дефолта нет.
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