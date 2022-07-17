Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Если говорить о ситуации на данный момент, пока у нас нет ракет ATACMS, придется размениваться на меньшие цели, чем Крымский мост - радиолокационные станции противника, зенитно-ракетные комплексы, аэродромы, объекты транспортной инфраструктуры", - сказал он.

Киричевский назвал неплохой идеей "сначала продырявить россиянам железную дорогу во временно оккупированном Крыму, а уже потом уничтожать сам Крымский мост, чтобы они не могли возить по нему свои эшелоны с техникой".

"Когда в наши руки попадут стреляющие на 300 км ракеты ATACMS и в достаточных количествах - очевидно, что в номенклатуру этих целей, которые могут поразить HIMARS может входить Крымский мост. Нам здесь поступили комплексы М270 - HIMARS может отстрелять одну ракету ATACMS в одном залпе, а вот из М270 - сразу две", - подытожил эксперт.