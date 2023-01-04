Украина с февраля создала электронную систему управления войсками, над которой Пентагон работал десятилетиями – WSJ
Украина с начала полномасштабного вторжения РФ создала эффективную электронную систему управления войсками, над которой Пентагон работал десятилетиями
Об этом сообщает The Wall Street Journal .
"Delta - система сбора, обработки и отображения информации о вражеских силах, координации сил обороны, а также обеспечения ситуационной осведомленности по стандартам НАТО. Именно она позволила Украине получить преимущество над численно превосходящей, но неуклюжей армией РФ", - отмечает издание.
Эксперты отмечают, что украинская система пока далека от более сложного аналога США, однако западные специалисты говорят, что успех Украины в создании этой системы "дает Западу ценные уроки, особенно в необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов".
Технологически подкованное население Украины обновило технику партизанской войны для цифровой эпохи, пишут в WSJ. Военные модифицируют дроны для сброса гранат на позиции противника, солдаты-добровольцы адаптируют свой опыт для автоматизации начисления зарплат на передовой. Украинские программисты обновили систему, которую военные называют Delta, чтобы предоставлять командирам разведывательные данные с поля боя в режиме реального времени, полученные из беспилотников и от информаторов с временно оккупированных территорий.
- Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать иранские "шахеды".
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