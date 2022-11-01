Украина с февраля получила более €41 млрд военной помощи
Наибольшую долю помощи в отношении собственных военных расходов предоставили Латвия, Эстония, Литва и Польша
Об этом постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица сообщает со ссылкой на данные Института мировой экономики Кильского университета, оценивающего объемы иностранной военной помощи Украине в соотношении с оборонными бюджетами этих стран.
Из инфографики следует, что общий объем военной помощи Киеву от западных стран с началом войны составил 41 млрд евро. По словам Кислицы, это всего на 14% меньше военного бюджета России.
Также эта сумма в 7,6 раза больше, чем военный бюджет Украины в 2022 году.
По этому показателю лидером остается Латвия, которая предоставила Украине помощь, составляющую 41% ее военных расходов. В первой десятке также Эстония, Литва, Польша, Люксембург, Чехия, Словакия, Словения, Великобритания и Норвегия.
Однако по абсолютному объему военной помощи Украине с огромным отрывом лидируют США, общий объем помощи от них (не только в военной, но и в гуманитарной и финансовой сферах) составил уже более 52 миллиардов евро. На втором месте – Европейский союз, который выделил разную помощь на 29 млрд евро.
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