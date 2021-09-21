Украина с 23 сентября вводит "желтую" зону карантина

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.



"С 23 сентября во всех регионах Украины будут установлены" желтый "уровень эпидбезопасности", - говорится в решении.

Так, Кабмин изменениями к постановлению смягчил ограничительные меры и позволил работать заведениям хозяйствования и образования даже в "красной" зоне, но при определенных условиях.

"Ограничение" желтой "и" красной "зоны не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждения недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны ", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

- установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;

- применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;

- председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Также Государственная комиссия поручила председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры к:

- возможности привлечения к процессу вакцинации, в том числе, учителей и работников учебных заведений возможностей существующих пунктов прививок в учреждениях образования;

- обеспечение возможности и организации вакцинации в том числе учителей и работников учреждений образования с помощью выездных мобильных прививочных сессий при отсутствии в учебных заведениях постоянных пунктов прививок;

- информирование и проактивной приглашение к вакцинации не только учителей и работников учебных заведений, а также их родственников и родственников соискателей образования в существующих пунктов прививок в учебных заведениях и во время работы выездных мобильных прививочных сессий.



В "желтой" зоне запрещается:

работа школ, вузов и других учебных заведений в обычном формате, если менее 80% работников учреждения имеют "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты - заведение должно перейти на дистанционное обучение;

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека в 4 кв. м. площади здания или территории;

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более чем на 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 человек на 10 кв. метров;

заполненность бассейнов - больше, чем четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для групп;

размещения посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 1,5 метра за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей до 18 лет);

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием учащихся более чем из одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

Исключения: большинство этих ограничений не применяются, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий (или работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов) иметь "желтый" или "зеленый" COVID- сертификаты.



Также остаются обязательными-ношение масок в учреждениях и общественном транспорте, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Напомним, в Минздраве сообщили, что уровень заболеваемости коронавирус превышен в 22 областях Украины.

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