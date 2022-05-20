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Украина с 21 мая отменяет ограничение курса валют и уменьшает лимит снятия за границей денег с гривневых счетов

20 мая, 2022 пятница
18:08
Экономика доллар, валюта

С субботы, 21 мая, НБУ отменяет ограничения для банков на продажу иностранной валюты – теперь они смогут продавать украинцам наличную валюту по любому курсу

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Таким образом, с 21 мая 2022 года отменяются:

  • ограничения на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам;
  • ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей.

"Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте", – отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Кроме того, Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за границей наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (со 100 тыс. грн, как было до сих пор). Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит – защитить международные резервы Украины.

В НБУ отмечают, что граждане и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн.

Изменения также не касаются использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг – большинство из них можно и дальше осуществлять без ограничений. Следовательно, несмотря на уменьшение лимита на снятие наличных с гривневых счетов за границей, граждане и дальше будут иметь возможность удовлетворять все свои насущные потребности.

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валюта
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