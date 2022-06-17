Украина с 1 июля введет визовый режим с Россией, - Зеленский
Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров пересмотреть режим въезда российских граждан на территорию Украины. Сегодня, 17 июня, Кабмин принял постановление, которым ввел визовый режим для граждан РФ
Об этом сообщил президент Украины в telegram.
Согласно запланированному решению, визовый режим начнет действовать уже с 1 июля 2022 года.
"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. И сегодня Кабмин должен принять это важное решение - Постановление "О прекращении действия Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией", – написал Владимир Зеленский.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Кабмин принял решение о внедрении визового режима.
"Сегодня Президент начал процесс введения визового режима с россией. Кабмин принял соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года", - написал он.
- 25 мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию по созданию визового режима для граждан РФ.
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