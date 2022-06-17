English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украина с 1 июля введет визовый режим с Россией, - Зеленский

Украина с 1 июля введет визовый режим с Россией, - Зеленский

17 июня, 2022 пятница
14:11
война с Россией Украина раша война

Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров пересмотреть режим въезда российских граждан на территорию Украины. Сегодня, 17 июня, Кабмин принял постановление, которым ввел визовый режим для граждан РФ

Об этом сообщил президент Украины в telegram.

Согласно запланированному решению, визовый режим начнет действовать уже с 1 июля 2022 года.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. И сегодня Кабмин должен принять это важное решение - Постановление "О прекращении действия Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией", – написал Владимир Зеленский.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Кабмин принял решение о внедрении визового режима.

"Сегодня Президент начал процесс введения визового режима с россией. Кабмин принял соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года", - написал он.

  • 25 мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию по созданию визового режима для граждан РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Читайте также:
черешня
16 июня, 2022 четверг
В Мелитопольском районе рашисты отравились черешней
Сергій Згурець
16 июня, 2022 четверг
В обороне Северодонецка видятся стратегически-политические признаки, - военный эксперт Згурец
на фото: Роман Костенко
16 июня, 2022 четверг
"Не нужно количеством подбирать качество": полковник Костенко о мобилизации в Украине
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.54
    Покупка 34.54
    Продажа 35.33
  • EUR
    Покупка 35.99
    Продажа 37.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
17 июня
14:31
PR
криптобиржа
Coinbase увольняет 18% сотрудников, распродажа криптовалют продолжается, криптокредитор Celsius замораживает снятие средств
14:30
Жителя Днепра уличили в продаже гуманитарки из Польши на 1,3 млн грн
14:08
Эксклюзив
Виталий Портников
Главные союзники России – нефть и газ, а не Беларусь или Казахстан, – Виталий Портников
14:03
Джулиан Ассанж
Великобритания разрешила экстрадицию основателя Wikileaks Ассанжа в США
14:00
Финляндия предоставила временную защиту более 25 тыс. украинцев
14:00
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 14-16 июня
13:50
"Евровидение-2023" состоится не в Украине
13:48
Офис генпрокурора
Отрицала войну РФ против Украины и называла убийства в Буче постановкой: на Житомирщине будут судить учительницу
13:47
Эксклюзив
экономика
Инфляция вырастет до 25%, это наибольшие темпы роста цен за последние 5-6 лет, – инвестбанкир Фурса
13:45
На фото "Книга палачей украинского народа"
Офис президента создал "Книгу палачей украинского народа"
13:43
В Мариуполе вспышка инфекций: 100 тыс. горожан держат в гетто
13:35
СБУ разоблачила российскую агентуру, которую координировал советник самопровозглашенного премьера Крыма Аксенова
13:35
Оккупанты впервые накрыли огнем Первомайский на Харьковщине, есть пострадавший
13:13
В госбюджет Украины поступил первый транш кредита на льготных условиях от Канады
13:10
Обновлено
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза
13:01
Франция перестала получать российский газ по трубопроводу из Германии
12:57
Порошенко в эфире грузинского телеканала: российские варвары не уйдут от ответственности за свои преступления против Украины
12:48
Россия уже стратегически проиграла, - глава Вооруженных сил Великобритании
12:46
Перешел служить в ФСБ РФ в 2014 году: в Украине будут судить экс-сотрудника СБУ
12:29
На восстановление украинских дорог нужно 900 млрд грн: Укравтодор планирует использовать замороженные активы РФ
12:22
Евгений Енин
Оккупанты обстреляли Черниговщину снарядами с пропагандистскими листовками, которые предназначались чеченцам
12:08
Обновлено
Россияне ударили ракетами по Николаеву: поврежден объект инфраструктуры, есть жертвы
12:00
Обновлено
ВСУ подбили российский буксир, транспортировавший на Змеиный боеприпасы и личный состав
11:57
Из Запорожья 17 июня откроют выезд на временно оккупированные территории
11:47
Российский Су-25 упал во время тренировочного полета в Белгородской области - СМИ
11:33
ПВО Запорожья обезвредили российскую ракету над Вольнянщиной
11:31
Мариупольцы из-за нехватки воды вынуждены стирать вещи в воронках от авиабомб
11:03
В Сумской области СБУ задержала агента РФ, который разведывал позиции ВСУ
11:00
Около 33 150 оккупантов, 215 самолетов и 180 вертолетов: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
10:57
Эксклюзив
В Новой Каховке украинская ракета попала в местонахождение врага, - советник главы Херсонской ОВА Хлань
10:47
"Нужна полная энергетическая независимость Европы": Зеленский обратился к участникам Диалога Преспанского форума
10:47
На Харьковщине россияне ранили 4 человека за сутки, повреждены дома
10:31
"Игры со взрывчаткой на весь город": в Мариуполе оккупанты планируют эксперимент с газоснабжением, - советник мэра
10:24
Украинские военные уничтожили два российских "урагана"
10:16
Отсутствие украинских пенсий и зарплат на оккупированных территориях: в Энергодаре российский канал распространил фейки
10:15
Эксклюзив
Враг пытается выйти на Лисичанск из тыла, – офицер ТРО Шакун
09:59
Россияне утром обстреляли Сумщину из минометов: около 30 "приходов"
09:54
Полномасштабное вторжение РФ в Украину: количество погибших детей выросло до 322
09:36
Смотрит новости, которым доверяет: Зеленский записал видеообращение, где фоном играла музыка к заставке канала "Эспрессо", - Княжицкий
09:36
"Мы не вторгались в Украину" от Лаврова и ситуация с продовольственной безопасностью - "ошибка" Запада: новая подборка манипуляций и фейков кремля
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV