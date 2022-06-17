Украина с 1 июля введет визовый режим с Россией, - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины в telegram.

Согласно запланированному решению, визовый режим начнет действовать уже с 1 июля 2022 года.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. И сегодня Кабмин должен принять это важное решение - Постановление "О прекращении действия Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией", – написал Владимир Зеленский.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Кабмин принял решение о внедрении визового режима.

"Сегодня Президент начал процесс введения визового режима с россией. Кабмин принял соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года", - написал он.

25 мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию по созданию визового режима для граждан РФ.

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