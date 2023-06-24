Украина - Румыния: где и когда смотреть второй матч молодежки на Евро-2023
Сегодня, 24 июня, сборная Украины сыграет против Румынии на молодежном Евро-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 1-го тура молодежного Евро-2023 сборная Украины и Испания возглавляют группу B, команды набрали по 3 балла.
Румыния и Хорватия делят 3-4 позицию.
В следующем туре Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет против Румынии – хозяев турнира. Испанию ждет встреча с Хорватией.
Матчи пройдут сегодня, 24 июня.
Молодежный ЧЕ пройдет с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
Евро-2023 (U21)
2-й тур
23 июня
Румыния – Украина
Трансляция - сайт "Общественное Спорт" и региональные каналы "Общественного"
Начало в 19:00
- 21 июня в 1-м туре молодежного ЧЕ по футболу сборная Украины U21 оказалась лучше Хорватии.
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