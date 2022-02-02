Об этом сообщает Еспресо.TV.



На победу России букмекеры дают коэффициент 1,39, возможный выигрыш Украины оценивается в 5,05. Ничья в основное время - 6,35.

Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро-2022 в Амстердаме (Нидерланды) в пятницу, 4 февраля. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.



Чемпионат Европы по футзалу



Полуфинал



4 февраля



Украина - Россия



Амстердам, арена Ziggo Dome



Начало в 18:00



Трансляция на UA: Первый





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