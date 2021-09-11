Украина - Россия: Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧЕ по волейболу
Сегодня, 11 сентября, в 1/8 финала ЧЕ по волейболу мужская сборная Украины сыграет против России
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украина и Россия встретятся 11 сентября во Гданьске (Польша).
Это стало известно после того, как Турция проиграла Финляндии 2: 3 в заключительном туре группового раунда, а Россия финишировала в своей группе второй. Украина по итогам группового раунда финишировала в группе третьей.
Победитель матча между Украиной и Россией сыграет в 1/4 финала против сильнейшего в противостоянии Польша - Финляндия.
Чемпионат Европы по волейболу
1/8 финала
11 сентября
Украина - Россия
Гданьск, Польша
Начало в 18:25
Прямая трансляция на телеканале XSport
- Напомним, 8 сентября сборная Украины проиграла Польше в 5-м туре группового раунда чемпионата Европы по волейболу.
- 10 сентября сборная Украины по волейболу, если победит в 1/8 финала ЧЕ Россию, получит призовые в виде 10 млн гривен.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.41Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное