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Украина - Россия: Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧЕ по волейболу

11 сентября, 2021 суббота
08:00
Спорт

Сегодня, 11 сентября, в 1/8 финала ЧЕ по волейболу мужская сборная Украины сыграет против России

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина и Россия встретятся 11 сентября во Гданьске (Польша).

Это стало известно после того, как Турция проиграла Финляндии 2: 3 в заключительном туре группового раунда, а Россия финишировала в своей группе второй. Украина по итогам группового раунда финишировала в группе третьей.

Победитель матча между Украиной и Россией сыграет в 1/4 финала против сильнейшего в противостоянии Польша - Финляндия.

Чемпионат Европы по волейболу

1/8 финала

11 сентября

Украина - Россия

Гданьск, Польша

Начало в 18:25

Прямая трансляция на телеканале XSport

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