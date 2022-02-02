Украина - Россия: букмекеры дали нелестный прогноз на полуфинал Евро-2022 по футзалу
Букмекеры считают, что Россия является фаворитом в полуфинальном матче с Украиной на Евро-2022 по футзалу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На победу России букмекеры дают коэффициент 1,39, возможный выигрыш Украины оценивается в 5,05. Ничья в основное время – 6,35.
Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро-2020 в Амстердаме (Нидерланды) в пятницу, 4 февраля. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
- Напомним, 31 января в четвертьфинале Евро-2022 сборная Украины одержала победу над Казахстаном со счетом 5:3.
- 1 февраля стало известно, что в полуфинале Евро-2022 Украина встретится с Россией.
- 2 февраля лишний тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев пожелал сборной России победы в полуфинале чемпионата Европы по футзалу.
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