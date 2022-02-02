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Украина - Россия: букмекеры дали нелестный прогноз на полуфинал Евро-2022 по футзалу

2 февраля, 2022 среда
16:29
Спорт

Букмекеры считают, что Россия является фаворитом в полуфинальном матче с Украиной на Евро-2022 по футзалу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На победу России букмекеры дают коэффициент 1,39, возможный выигрыш Украины оценивается в 5,05. Ничья в основное время – 6,35.

Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро-2020 в Амстердаме (Нидерланды) в пятницу, 4 февраля. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

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