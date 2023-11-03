Языковой конфликт с таксистом-украинофобом получил политический и электоральный контекст.

Кратко о ситуации: таксист Bolt по требованию общаться на государственном высадил пассажиров. Вмешался языковой омбудсмен. Водитель уволен. Эксрегионал Бойко заявил, что поможет с работой и деньгами уволенному водителю. К нему присоединился Арестович с теми же предложениями. В защиту таксиста выступил и скандальный нардеп-"слуга" Дмитрук, моментально разбогатевший с получением мандата экспаверлифтер.

***

В конце второго года полномасштабной войны защиту языка уже снова спокойно поднимают на избирательные флаги. А чего бояться тем, кто привел к нам войну?

Итак, как политтехнолог я вижу значительную вероятность включения в ближайшее время в политическую кампанию официально пророссийских проектов. Условно "умеренных". Они уже начали зарабатывать постепенно "электоральные баллы". И вполне могут набрать около 20% голосов.

Лицом таких проектов будут как старые пророссийские непосаженные и не обмененные политики (хотя Медведчук на новой яхте-истребителе Первинг 9Х за $9 млн может дистанционно вдохновлять), так и скандальные, но известные питающиеся хайпом лица. В целом, даже "хороших русских", которые законно живут здесь как граждане уже нужные 5 лет, наверняка найдут. Или они будут просто участвовать в кампании как агитаторы.

Читайте также: Кто такая Марьяна Безуглая? Почему депутат "Слуг Народа" посылает насмерть оппозицию и ссорится с журналистами?

Политическая Украина снова разделится на "украинскую Украину" и "российскую Украину". И это вполне может закончиться действительно распадом государства. Мы рискуем потерять государственность второй раз за столетие. И по тем же причинам российской экспансии.

Потому что даже война не убедила всех украинских граждан в крайней токсичности всего русского. Они до сих пор не понимают, что свое нация, свое государство, свое пространство возможны только здесь. Что каждый человек, слушающий русское радио, русскую музыку, разговаривает на русском языке, дает повод оценивать нас как народ, желающий проживать вместе с русскими. Такие люди просто приглашают российские войска, Путина, условного Пупкина, Навального "защитить русскоязычных соотечественников в квазигосударстве".

Читайте также: Почему у нас до сих пор нет министерства красивых роликов?

Это очень серьезная проблема. И это даже не о морали. Война будет продолжаться до тех пор, пока Россия видит здесь "такую же Россию, таких же "русских", таких же русскоязычных и русскокультурных". Которые без проблем вольются в РФ как губернию и решат значительную часть демографических и экономических проблем уже не очень православной империи.

В сложившейся ситуации, по моему мнению, вряд ли получится привлечь всех 31 миллион или сколько там нас осталось до кампании "прочь от Москвы — как можно дальше, хотя бы лет на 15!".

Источник

Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.