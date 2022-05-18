Об этом сообщает Еспресо.TV.

Фаворитом встречи является сборная Украины. На победу команды коэффициент 1,12. Ничья – 6,80. Выигрыш "Риеки" очень маловероятен – 11,5.

Матч состоится сегодня в Риеке и начнется в 19:00 по Киеву. Вживую игру покажут телеканалы "Индиго" и "Футбол 1", а также YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

1 июня сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.

Товарищеский матч

"Риека" (Хорватия) - Сборная Украины

Украина: 1. Георгий Бущан, 4. Ефим Конопля, 2. Валерий Бондарь, 16. Тарас Качараба, 3. Александр Сирота, 5. Сергей Сидорчук (к), 14. Виталий Буяльский, 19. Денис Гармаш, 20. Александр Зубков, 18. Данило Сикан, 7. Артем Довбык.

Запасные : 6. Тарас Степаненко, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 15. Виктор Цыганков, 17. Михаил Мудрик, 21. Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Резник.

18 мая, 19:00

Риека, стадион "Руевица"

Прямая трансляция на телеканалах "Индиго" и "Футбол 1"

17 мая в товарищеском матче сборная Украины победила итальянский "Эмполи" со счетом 3:1.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb