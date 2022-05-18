Украина - "Риека": где и когда смотреть товарищеский матч национальной сборной
В среду, 18 мая, сборная Украины проведет контрольную игру против хорватского клуба "Риека" в рамках подготовки к отборочной встрече чемпионата мира - 2022 с Шотландией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч состоится сегодня в Риеке и начнется в 19:00 по Киеву. Вживую игру покажут телеканалы "Индиго" и "Футбол 1", а также YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.
1 июня сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы 5 июня состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.
Товарищеский матч
"Риека" (Хорватия) – Украина
18 мая, 19:00
Риека, стадион "Руевица"
Прямая трансляция на телеканалах "Индиго" и "Футбол 1"
- 17 мая в товарищеском матче сборная Украины победила итальянский "Эмполи" со счетом 3:1.
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