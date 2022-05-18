Украина - "Риека": букмекеры дали прогноз на товарищеский матч футбольной сборной

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Фаворитом встречи является сборная Украины. На победу команды коэффициент 1,12. Ничья – 6,80. Выигрыш "Риеки" очень маловероятен – 11,5.

Матч состоится сегодня в Риеке и начнется в 19:00 по Киеву. Вживую игру покажут телеканалы "Индиго" и "Футбол 1", а также YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

1 июня сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.

Товарищеский матч

"Риека" (Хорватия) – Украина

18 мая, 19:00

Риека, стадион "Руевица"

Прямая трансляция на телеканалах "Индиго" и "Футбол 1"

17 мая в товарищеском матче сборная Украины победила итальянский "Эмполи" со счетом 3:1.

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