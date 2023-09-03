Украина решительно прорывает линию фронта и готовит внезапные наступления, а Путин удваивает свой крестовый поход. Акценты мировых СМИ 3 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 3 сентября.

Украинские войска прорвали первую линию фронта и ожидают успехов скорее

Украинские войска решительно прорвали первую линию обороны России вблизи Запорожья после недель кропотливого разминирования и ожидают более быстрых успехов, поскольку они будут давить на более слабую вторую линию, заявил в интервью The Guardian бригадный генерал Александр Тарнавский, возглавляющий южное контрнаступление. Военный подсчитал, что Россия посвятила 60% своего времени и ресурсов строительству первой линии обороны и только по 20% – второй и третьей линий, поскольку Москва не ожидала, что украинские силы пройдут. Сейчас ВСУ находятся между первой и второй линиями. По словам генерала, украинские войска выдвигаются по обеим сторонам бреши и укрепляют свой контроль на территории, захваченной во время последних боев.

Огромное минное поле заблокировало украинские войска на несколько недель, пока пехотные саперы медленно расчищали пеший штурмовой путь. По словам Тарнавского, российские войска просто стояли и ждали украинскую армию, отбивая машины снарядами и беспилотниками. Но теперь этот барьер преодолен, россияне были вынуждены маневрировать, а украинцы вернулись на своих танках и другой бронетехнике. Поскольку Москва испытывает давление, она передислоцировала войска на территорию с линии фронта в оккупированной Украине – Херсон на юге и Лиман на северо-востоке – а также с территории России.

Отвечая на вопрос о медленном прорыве российских линий при наступлении дальше на восток вдоль линии обороны противника, он сказал, что это имеет другие цели, и добавил, что Украина готовит другие внезапные наступления, чтобы истощить силы Москвы. В статье отмечается, что медленный военный прогресс в течение лета поддержал тех в западных столицах, кто призывал к переговорам с Владимиром Путиным о прекращении войны. Эту позицию решительно отвергают в Украине, где многие считают, что только полное поражение России помешает новому вторжению. Любое урегулирование, вознаградившее Москву за применение силы, даст ей повод повторить попытку в будущем.

Фото: Генштаб ВСУ

Контрнаступление Украины продвигается вперед после того, как Киев достиг определенного прогресса в своей кампании по возвращению территории, захваченной Россией, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский, пишет CNN . Похоже, глава государства пытается перевернуть нарратив о том, что летнее контрнаступление Украины на сегодняшний день дало худшие результаты, чем ожидалось, отмечают журналисты. Ранее некоторые СМИ обнародовали сообщения со ссылкой на западных официальных лиц, утверждавших, что Украина слишком мало распределила свои войска.

После долгих ожиданий контрнаступление официально началось в середине июня. Достижения, однако, были получены тяжело, и не было захвата крупных населенных пунктов, поскольку киевские войска столкнулись с хорошо защищенными российскими рубежами. Несмотря на постоянный вялый прогресс, в середине июля Киев заявил, что не испытывает давления по поводу быстрых результатов. До конца месяца Украина перекинула дополнительные войска на юго-восток страны, что свидетельствует о том, что она обнаружила потенциальные слабые места в российских оборонных линиях. Это решение, похоже, приносит определенные результаты. В последние дни украинские военные одержали победы на юго-востоке Запорожской области, пробив первую линию российской обороны. Этот прогресс является признаком того, что Киев приближается к разветвленной сети укрепленных окопов Москвы вдоль южного фронта. Дальнейшие достижения там помогут Украине сломать «сухопутный мост», соединяющий материковую Россию с Крымским полуостровом, который Кремль аннексировал у Киева в 2014 году в нарушение международного права.

Путин ведет вечную войну, поэтому Запад должен забыть о переговорах, и "смерть" российской дипломатии.

Даже после 18 месяцев ужаса в Украине очень много выдающихся политиков в США и Европе, кажется, не могут или не хотят осознать экзистенциальную угрозу, которую Россия Владимира Путина представляет для всех. Они продолжают предполагать, что эта война, как и другие конфликты, завершится переговорами. Однако Кремль требует не меньше полной капитуляции Киева – а этого не будет, утверждает в колонке на The Guardian автор Саймон Тисдолл. Объясняя, почему не стоит даже думать о переговорах, обозреватель отмечает, что Путин – непримиримый, непроницаемый, убийственный – не сдвигается с места. События вокруг мятежа Вагнера показали, насколько безумны западные надежды, что он будет свергнут изнутри, но они не оправдались. Теперь он удваивает свой личный крестовый поход: геополитическое возрождение России, ради которого он рискнет всем.

Даже если бы перемирие в Украине было каким-то образом договорено, Путин, скорее всего, воспринял бы это как тактическую паузу перед своим следующим наступлением. Западные лидеры, прежде всего Джо Байден, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Риши Сунак, должны признать эту реальность – и наконец начать борьбу за победу, убежден автор статьи. Поэтому нужно приветствовать Украину в НАТО и ЕС без дальнейших промедлений. Предложить гарантии безопасности и безопасные морские пути сейчас, подкрепленные огневой мощью НАТО, красными линиями, нужно больше оружия, самолетов и запрещенных для полетов зон. Также союзники должны предупредить Китай, Иран и Северную Корею отступить и прекратить говорить о переговорах. Саймон Тисдолл говорит, что мира быть не может, пока Россия безоговорочно не отступит.

BBC рассказывает , как погибла российская дипломатия при Путине. Когда-то российские дипломаты являлись ключевой частью внешнеполитической стратегии президента РФ. Но все это изменилось. За годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину, дипломаты потеряли свой авторитет, их роль была сведена к повторению агрессивной риторики Кремля. Еще в 2000 году российский лидер говорил, что Россия готова сотрудничать с НАТО и он не может представить свою страну изолированной от Европы.

Фото: Getty Images

Тогда, в начале своего президентства, Путин стремился наладить связи с Западом. Российские дипломаты были ключевой частью команды Путина, помогая разрешить территориальные споры с Китаем и Норвегией, ведя переговоры об углублении сотрудничества с европейскими странами и обеспечивая мирный переход после революции в Грузии. Но по мере того, как Путин становился более мощным и опытным, он все больше убеждался, что имеет все ответы и что дипломаты не нужны, объясняют эксперты.

Анализируя поведение отдельных дипломатов РФ, издание задает вопрос, есть ли после полутора лет войны надежда, что дипломатия поможет прекратить боевые действия? В ответ большинство людей, с которыми общалось BBC, считают, что это очень маловероятно. Обычно 95% работы дипломатов – это неофициальные встречи за чашечкой кофе. Такие контакты очень сократились, практически не о чем говорить.

Рано или поздно диалог должен состояться. Единственная альтернатива переговорам – абсолютная победа, и вряд ли Киев или Москва смогут этого достичь на поле боя, считают некоторые эксперты. Украинские власти жалуются, что Россия снова предлагает ультиматумы вместо компромиссов, например, требуют от Украины согласиться на аннексию оккупированных территорий. Киев не намерен вести переговоры на таких условиях, а его западные союзники публично поддерживают это решение. По-моему, Россия намерена полагаться на свою военную машину, разведывательные службы и геоэкономическую силу, а не на дипломатию.

Проблема международного усыновления в Украине и арест олигарха Коломойского

Война в Украине приостановила международное усыновление, поэтому некоторые дети-сироты, которых иностранные семьи хотели усыновить, застряли во взвешенном состоянии, пишет The Washington Post . Усыновление может быть медленным, бюрократическим процессом даже при лучших обстоятельствах. Но десятки американских семей, которые надеются усыновить украинских детей, сталкиваются с гораздо большим препятствием: украинские чиновники приостановили международное усыновление до конца войны. И никто не знает, когда кончится война. Поскольку с начала российского вторжения прошло полтора года, а контрнаступление Киева постепенно возвращает территорию, многие западные чиновники и аналитики предупреждают о потенциальном тупике, в котором никто не выиграет, не сдастся и не хочет сесть за стол переговоров. Они говорят, что война может продолжаться годами – перспектива, наполняющая семьи отчаянием.

Многие семьи уже принимали украинских детей через программы посещения. Но если они решат, что хотят усыновить, будущие родители должны пройти проверку уполномоченного агентства усыновления и Службы гражданства и иммиграции США. Затем украинское правительство должно согласовать их на общее усыновление, после чего они могут официально подать заявление на усыновление конкретных детей. Именно с этого момента украинская система официально признает отношения между детьми и будущими родителями – отношения, которые во многих случаях уже продолжаются годами.

Даже во время войны украинские семьи могут усыновлять украинских детей, как и международные семьи, подавшие имена своих детей до начала вторжения России. Но для около 200 американских семей, которые были на ранних стадиях, процесс заморожен. Издание рассказывает о тех американских семьях, которые сейчас не могут принять украинских детей.

Фото: pravda.com.ua

Одного из самых мощных олигархов Украины Игоря Коломойского суд отправил под стражу на два месяца по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Считается, что Коломойский в течение семи лет перевел за границу 14 миллионов долларов через подконтрольные ему банки. Его адвокаты говорят, что он не будет вносить залог и обжалует решение суда. Это последний шаг в антикоррупционной борьбе в Украине, направленной против нескольких известных лиц, пишет BBC

До того, как стать президентом, Зеленский стал известен как комик и сыграл роль президента в шоу, которое транслировалось на принадлежащем Коломойскому телеканале. Он отрицает влияние Коломойского на правительство, отмечает The Guardian . Во время войны Зеленский делал акцент на борьбе с коррупцией в Украине, поскольку Киев подал заявку на вступление в Европейский Союз и надеется получить десятки миллиардов долларов, чтобы помочь отстроить страну после войны, которой не видно конца.

Задержание Коломойского – не первая акция времен войны с его участием. В ноябре прошлого года государство взяло под контроль пакеты акций в крупных стратегических компаниях, некоторые из которых были связаны с бизнесменом, ссылаясь на законы военного времени, чтобы помочь военным усилиям. В начале этого года силовики провели обыск в доме Коломойского в связи с отдельным расследованием хищения и уклонения от уплаты налогов в двух крупнейших нефтяных компаниях страны, частично принадлежащих ему.

Коломойский является бывшим владельцем ведущего украинского банка "ПриватБанк", национализированного в конце 2016 года в рамках очищения банковской системы. Он владел активами в энергетической, банковской и других сферах, включая влиятельный телеканал. США ввели санкции против Коломойского в 2021 году из-за его причастности к значительной коррупции. Власти США также обвинили Коломойского и его бизнес-партнера в отмывании украденных средств через США. Коломойский отрицает какие-либо правонарушения.