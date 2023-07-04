Об этом сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

Отмечается, что строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны.

"В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой. Работа в этом направлении не останавливалась с тех пор, как был выбит враг с севера, и продолжается круглосуточно", - отметил Наев.

По его словам, украинская разведка работает эффективно. А военные хорошо изучили действия россиян и четко владеют ситуацией по их планам.

"Наши воины прошли боевое согласование и готовы уничтожить любого, кто посягнет на нашу территорию", - добавил он.

Что известно о ситуации на границе с Беларусью

По состоянию на начало года количество российских военных в Беларуси достигало около 10-11 тысяч. В мае россияне перебросили часть своих военных , завершивших учебу в Беларуси, обратно в РФ. Планировалось, что потом они пополнят ряды оккупантов на востоке Украины.

22 июня спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о незначительном увеличении численности российских войск в Беларуси. Однако, по его словам, имеющихся там сил недостаточно для повторного вторжения в Украину.

26 июня командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев сообщил о завершении строительства психологически тактических полос препятствий на севере страны.

Однако после мятежа Пригожина часть вагнеровцев переместилась на территорию Белоруссии. 30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что теперь они могут представлять опасность для Украины на северном направлении.

"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них", - сказал генерал.

"И они не единственные. Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова закрутится. Наша задача – подготовиться к худшим и возможным сценариям. И мы будем пытаться минимизировать возможные последствия того, что может быть", - добавил он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего поручил Залужному и Наеву усилить оборону на границе с Беларусью.