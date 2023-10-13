"Украина. Развенчивание мифов": в новом ролике рассказали, как культ "победы" во Второй мировой превратился в пропаганду в РФ
В пятницу, 12 октября, авторы презентовали новый ролик проекта "Украина. Развенчивание мифов" о том, как РФ превратила культ "победы" во Второй мировой в пропаганду
Видео появилось на Ютуб-канале Media Center Ukraine .
"Мы продолжаем говорить о "русцизме" и той главной угрозе, которую он представляет для мира. Сегодняшнее видео раскроет еще один признак "русщины" - Победобесье" или культ "победы", - говорится в описании к видео.
В новом видеоролике раскрывается, почему россияне убеждены, что весь мир обязан перед Россией, которыми они заменили глобально признанную фразу "Никогда снова", а также как культ "победы" во Второй мировой стал инструментом пропаганды войны РФ против Украины.
Ролик создан в рамках просветительского проекта Медиацентра Украины и Украинского института национальной памяти, чтобы развенчать мифы российской пропаганды.
Проект состоит из серий видеороликов, которые помогут больше узнать об истории противостояния РФ и Украины, разрушат многолетние мифы и раскроют природу российских преступлений.
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