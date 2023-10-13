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"Украина. Развенчивание мифов": в новом ролике рассказали, как культ "победы" во Второй мировой превратился в пропаганду в РФ

13 октября, 2023 пятница
14:19
Культура

В пятницу, 12 октября, авторы презентовали новый ролик проекта "Украина. Развенчивание мифов" о том, как РФ превратила культ "победы" во Второй мировой в пропаганду

Видео появилось на Ютуб-канале Media Center Ukraine .

"Мы продолжаем говорить о "русцизме" и той главной угрозе, которую он представляет для мира. Сегодняшнее видео раскроет еще один признак "русщины" - Победобесье" или культ "победы", - говорится в описании к видео.

В новом видеоролике раскрывается, почему россияне убеждены, что весь мир обязан перед Россией, которыми они заменили глобально признанную фразу "Никогда снова", а также как культ "победы" во Второй мировой стал инструментом пропаганды войны РФ против Украины.

Ролик создан в рамках просветительского проекта Медиацентра Украины и Украинского института национальной памяти, чтобы развенчать мифы российской пропаганды.

Проект состоит из серий видеороликов, которые помогут больше узнать об истории противостояния РФ и Украины, разрушат многолетние мифы и раскроют природу российских преступлений.

  • 31 августа презентовали первый выпуск, в котором рассказали о том, сколько действительно идет война между Украиной и Россией. Специалисты развенчивают миф о вроде бы гармоничном сосуществовании украинского и русского народов в течение лет и объясняют, почему российско-украинская война началась не в 2022, и даже не в 2014 году.
  • 15 сентября просветительский проект "Мифы вокруг истории Украины и вся правда о рашизме" развенчивал стереотипы и предрассудки о настоящем украинском казачестве.
  • 2 октября был презентован новый ролик проекта "Украина. Развенчивание мифов" о пути Украины к независимости.
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російська армія
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