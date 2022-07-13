Украина разрывает дипотношения с Северной Кореей из-за признания "ЛДНР"

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

"Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов на Донетчине и Луганщине является никчемным, будет иметь юридические последствия и не изменит международно признанных границ Украины", - заявляет внешнеполитическое ведомство.

В ответ на столь недружественный акт Украина объявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций.

"Обращение России в КНДР о поддержке в легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна. В России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, зависящих от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, сегодня, 13 июля, Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР".

К тому же, 29 июня, о признании "государственности" террористических "ЛДНР" заявила Сирия

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