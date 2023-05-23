Об этом высокий представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель заявил по окончании заседания Совета на уровне министров обороны 23 мая, передает Интерфакс-Украина.

"Министры не согласны с теми, кто говорит, что Украина не может выиграть эту войну, и мы должны прекратить их поддерживать. Нет. Наоборот. У Украины дела обстоят хорошо. Это спутывает планы Путина относительно скорой победы. Она способна себя защищать", – подчеркнул Боррель.

Он констатировал, что общая сумма оказанной ЕС поддержки – экономической, военной, гуманитарной, финансовой, с беженцами – уже достигла 65 млрд евро.

"Это означает, что мы являемся лидерами в поддержке Украины, и будем продолжать играть эту роль", - подчеркнул главный дипломат ЕС.