Украина разрушает планы Путина: Боррель раскритиковал заявление Орбана о невозможности победить РФ
Министры обороны стран Евросоюза не согласны с теми, кто говорит, что Украина не сможет выиграть войну с Россией
Об этом высокий представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель заявил по окончании заседания Совета на уровне министров обороны 23 мая, передает Интерфакс-Украина.
"Министры не согласны с теми, кто говорит, что Украина не может выиграть эту войну, и мы должны прекратить их поддерживать. Нет. Наоборот. У Украины дела обстоят хорошо. Это спутывает планы Путина относительно скорой победы. Она способна себя защищать", – подчеркнул Боррель.
Он констатировал, что общая сумма оказанной ЕС поддержки – экономической, военной, гуманитарной, финансовой, с беженцами – уже достигла 65 млрд евро.
"Это означает, что мы являемся лидерами в поддержке Украины, и будем продолжать играть эту роль", - подчеркнул главный дипломат ЕС.
- Такое заявление Боррель сделал после выступления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот сказал , что Украина не способна победить Россию на поле боя и не имеет значения, кто развязал агрессию, если теперь погибают люди. В украинском Министерстве иностранных дел в ответ заявили, что лидер Венгрии снял ответственность с России за ее агрессию против Украины и что украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации.
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