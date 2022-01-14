Украина разрешила испытания лекарства от коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в приказе.



Исследовать будут порошок альтеплазу и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий против COVID-19.



"Открытое рандомизированное исследование фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном, проводимым в параллельных группах для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии по сравнению с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дистрес-синдромом (ОРДС), вызванным инфекцией COVID-19", - отметили в Минздраве.

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