Украина разработала механизм возвращения украинских детей, - Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина разработала механизм возвращения украинских детей, предусматривающий несколько этапов
Об этом он сказал в ходе Ялтинской европейской стратегии (YES).
Этот механизм содержит:
- Разработка механизма получения списков детей.
- Верификация и обновление данных.
- Документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств.
- Психологическая реабилитация детей по возвращении.
- Создание специального центра реабилитации.
- Открытие гуманитарных коридоров.
"Все эти шаги предпринимаются с целью обеспечения безопасного возвращения украинских детей", - добавил Лубинец.
- 8 сентября Украина вернула родителям 9 детей, находившихся во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допрос по надуманным обвинениям.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное