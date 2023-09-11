Украина разработала механизм возвращения украинских детей, - Лубинец

Об этом он сказал в ходе Ялтинской европейской стратегии (YES).

Этот механизм содержит:

Разработка механизма получения списков детей.

Верификация и обновление данных.

Документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств.

Психологическая реабилитация детей по возвращении.

Создание специального центра реабилитации.

Открытие гуманитарных коридоров.

"Все эти шаги предпринимаются с целью обеспечения безопасного возвращения украинских детей", - добавил Лубинец.