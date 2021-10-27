Украина разработает бренд для экспорта сельскохозяйственной продукции малых и средних производителей

Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно сообщению, украинское правительство в сотрудничестве с международными партнерами начинает разработку и запуск экспортно ориентированного бренда для сельскохозяйственных микро-, малых и средних предприятий и предприятий пищевой промышленности.



По словам заместителя министра цифровой трансформации по евроинтеграции Валерии Ионан, поддержка со стороны государства поспособствует развитию украинского экспорта.



"Например, экспорт зерна из Украины вырос на четверть за первую половину 2021 года, в целом экспорт товаров из Украины вырос на треть. Поэтому мы полностью поддерживаем разработку зонтичного бренда для экспорта сельскохозяйственной продукции малого и среднего бизнеса как еще один шаг навстречу отечественным экспортерам", – цитирует прессслужба слова Ионан.



В пресс-службе отметили, что приоритетное внимание в рамках инициативы будет уделяться микро-, малым и средним предприятиям сельскохозяйственного и смежных секторов, которые направляют свой бизнес на улучшение устойчивости и устойчивого развития - с акцентом на предприятия, которыми руководят женщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb