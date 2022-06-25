Украина разрабатывает маршруты возвращения для людей, которых депортировали оккупанты, - Верещук

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Будут помогать вернуться депортированным украинцам, которым удалось выехать в Латвию и Эстонию.

"Три четверти людей от всего количества прошедших страшные фильтрационные лагеря РФ удается спастись, но не все они возвращаются в Украину", - сообщила министр.

По ее словам, часть людей остались без документов, удостоверяющих личность, потому что их забирают в фильтрационных лагерях.

"Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные автобусы, маршрутные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег, фактически без паспортов, их нет, их просто отбирают в этих фильтрационных лагерях, добраться до Украины", - сказала Верещук.

Она также рассказала о договоренности с пограничниками для въезда не имеющих паспортов украинцев.

22 апреля СМИ сообщали, что количество украинских беженцев, прибывающих в Эстонию через Россию, продолжает расти .

12 июня мы писали об украинцах, выехавших с оккупированных территорий в Грузию. Беженцы с захваченных территорий рассказывали о том, что их заставляли раздеваться в фильтрационных лагерях или были свидетелями избиения, когда они хотели спастись от войны.

18 июня Кабинет Министров Украины создал Координационный штаб по защите прав депортированных. Его возглавила вице-премьер Ирина Верещук.

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