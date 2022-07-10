Соответствующее заявление обнародовало МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики Украины выражают глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин Северного потока-1", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в день оглашения этого решения армия Российской Федерации обстреляла жилые кварталы в Николаеве, Харькове, Кривом Роге, а также ряд других населенных пунктов в Запорожской области.

"РФ действовала как государство-террорист, намеренно нанося удары по домам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Погибли мирные люди, десятки получили ранения", - отмечается в заявлении.

Украина благодарна за санкции против РФ, оглашенные международным сообществом по сей день, но последняя канадско-германская договоренность и объявленное на его основе решение - это подстройка санкционного режима под прихоти России.

В МИД Украины это назвали опасным прецедентом и призвали правительство Канады упразднить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима.

"Не может быть исключений, когда речь идет о привлечении к ответственности России за десятки тысяч убитых украинцев, сотни тысяч объектов разрушенной инфраструктуры, миллионы внутренне перемещенных лиц и беженцев и нескрываемую атаку на демократию и верховенство права во всем мире", - отмечается в заявлении.

Напомним, Канада отремонтировала турбину для "Северного потока" и передала ее ФРГ, сделав таким образом санкционное исключение для Газпрома.

10 июля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Канада неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, анонсировала новые санкции против российского энергетического сектора. После введения мер у канадских компаний будет 60 дней, чтобы заключить контракты с целевыми отраслями промышленности и услуг.

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