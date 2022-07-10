Украина разочарована решением Канады вернуть Германии отремонтированные турбины Северного потока-1
Канада вернула Германии турбины Северного потока-1 в тот день, когда Россия обстреляла Николаев, Харьков, Кривой Рог и другие населенные пункты Украины
Соответствующее заявление обнародовало МИД Украины.
"Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики Украины выражают глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин Северного потока-1", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в день оглашения этого решения армия Российской Федерации обстреляла жилые кварталы в Николаеве, Харькове, Кривом Роге, а также ряд других населенных пунктов в Запорожской области.
"РФ действовала как государство-террорист, намеренно нанося удары по домам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Погибли мирные люди, десятки получили ранения", - отмечается в заявлении.
Украина благодарна за санкции против РФ, оглашенные международным сообществом по сей день, но последняя канадско-германская договоренность и объявленное на его основе решение - это подстройка санкционного режима под прихоти России.
В МИД Украины это назвали опасным прецедентом и призвали правительство Канады упразднить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима.
"Не может быть исключений, когда речь идет о привлечении к ответственности России за десятки тысяч убитых украинцев, сотни тысяч объектов разрушенной инфраструктуры, миллионы внутренне перемещенных лиц и беженцев и нескрываемую атаку на демократию и верховенство права во всем мире", - отмечается в заявлении.
- Напомним, Канада отремонтировала турбину для "Северного потока" и передала ее ФРГ, сделав таким образом санкционное исключение для Газпрома.
- 10 июля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Канада неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, анонсировала новые санкции против российского энергетического сектора. После введения мер у канадских компаний будет 60 дней, чтобы заключить контракты с целевыми отраслями промышленности и услуг.
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