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Украина разместила евробонды на $ 500 млн с погашением в 2029 году

23 июля, 2021 пятница
09:38
Экономика евро

Украина осуществила довыпуск еврооблигаций на сумму $ 500 млн под 6,3% с погашением в 2029 году

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Согласно сообщению, Украина осуществила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $ 500 млн. Дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029, общая непогашенная сумма которых составляет $1,25 млрд. 

Отмечается, что довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103,493%. Финальная книга заявок в размере $1,7 млрд позволила достичь спредов доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром и на 57,5 б.п. по сравнению с доходностью при первичном размещении в апреле этого года.

Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas and Goldman Sachs International.

По информации Минфина, привлеченные средства будут направлены на финансирование общих бюджетных назначений.

По словам министра финансов Сергея Марченко, благоприятные рыночные условия позволили постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности в сезон отпусков. Он добавил, что объем сделок был ограничен, поскольку правительство продолжает придерживаться стратегии приоритизации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях.

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