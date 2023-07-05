Украина разгромно уступила Испании в полуфинале молодежного Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Бухаресте, закончился поражением нашей молодежки со счетом 1:5. Единственный гол за сборную Украины забил открывший счет на 13-й минуте Артем Бондаренко после передачи Михаила Мудрика.

В ворота Украины голами отличились Абель Руис, Оиан Сансет, Антонио Бланко, Аймар Орос и Серхио Гомес.

На групповой стадии команды выступали в группе B, где наша молодежка опередила Хорватию и Румынию, но по дополнительным показателям уступила Испанию.

В четвертьфинале Евро-2023 (U21) сборная Украины победила Францию (3:1), а Испания оказалась лучше Швейцарии (2:1).

В другом полуфинале англичане победили Израиль. В финале, который пройдет 8 июля, сборная Испании встретится со сверстниками из Англии.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Лучшие команды турнира получили путевки на Олимпиаду-2024. На играх в Париже сыграют Франция, Украина, Израиль и Испания.

Евро-2023 (U21)

Полуфинал

5 июля

Испания – Украина 5:1

Голы: Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 78 – Бондаренко, 13

Предупреждения: Бланко, 37 – Сыч, 44

Сборная Украины U21: Трубин, Овчаренко (Брагару, 61), Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко (Желизко, 61), Судаков, Бондаренко (Очеретько, 76), Мудрик, Назаренко (Кащук, 46), Сикан (Ванат, 6).