Украина разгромно уступила Испании в полуфинале молодежного Евро-2023
В полуфинале молодежного Евро-2023 сборная Украины уступила сверстникам из Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Бухаресте, закончился поражением нашей молодежки со счетом 1:5. Единственный гол за сборную Украины забил открывший счет на 13-й минуте Артем Бондаренко после передачи Михаила Мудрика.
В ворота Украины голами отличились Абель Руис, Оиан Сансет, Антонио Бланко, Аймар Орос и Серхио Гомес.
На групповой стадии команды выступали в группе B, где наша молодежка опередила Хорватию и Румынию, но по дополнительным показателям уступила Испанию.
В четвертьфинале Евро-2023 (U21) сборная Украины победила Францию (3:1), а Испания оказалась лучше Швейцарии (2:1).
В другом полуфинале англичане победили Израиль. В финале, который пройдет 8 июля, сборная Испании встретится со сверстниками из Англии.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Лучшие команды турнира получили путевки на Олимпиаду-2024. На играх в Париже сыграют Франция, Украина, Израиль и Испания.
Евро-2023 (U21)
Полуфинал
5 июля
Испания – Украина 5:1
Голы: Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 78 – Бондаренко, 13
Предупреждения: Бланко, 37 – Сыч, 44
Сборная Украины U21: Трубин, Овчаренко (Брагару, 61), Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко (Желизко, 61), Судаков, Бондаренко (Очеретько, 76), Мудрик, Назаренко (Кащук, 46), Сикан (Ванат, 6).
- 2 июля молодежная сборная Украины обыграла Францию и вышла в полуфинал молодежного Евро-2023.
- 5 июля в полуфинале молодежного Евро-2023 сборная Англии обыграла соперников из Израиля.
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