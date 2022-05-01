Украина разгромно проиграла Японии в третьем матче ЧМ-2022 по хоккею

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч Украина – Япония завершился нашим поражением со счетом 2:8. После поединка украинцы досрочно упустили шанс на выход в Дивизион 1A.



27 апреля Украина стартовала на чемпионате мира-2022 по хоккею в дивизионе 1B. Наши ребята победили Сербию со счётом 7:0. В сегодняшней встрече, во втором туре, украинцы уступили полякам в серии буллитов (2:3).

В дивизионе 1B после трех матчей лидером таблицы является Япония с 9 баллами, у поляков 8 очков, а у Украины – 4. Эстонцы и сербы набрали 3 и 0 пунктов соответственно.







Чемпионат проходит в Польше – город Тихи.



Единственный пропуск в группу 1A достанется победителю чемпионата мира в Тихи, а самая слабая сборная попадет в низший дивизион ІІА.

26 апреля Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года.

27 апреля в стартовом поединке ЧМ по хоккею сборная Украины разгромила Сербию в дивизионе 1B.

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