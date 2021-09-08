Украина разгромно проиграла Польше на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная Украины проиграла Польше в 5-м туре группового раунда чемпионата Европы по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Кракове (Польша) украинцы крупно уступили Польше со счетом 0: 3. Ранее мы преодолели Грецию (3: 2), Португалию (3: 2), Бельгию (3: 1) и уступили Сербии (0: 3).
После 5-ти матчей Украина имеет 7 очков и занимает в группе A третье место. Нашу команду опережают Польша (14) и Сербия (12 пунктов), у них тоже по 5 сыгранных матчей. Позади украинский Бельгия (4), Португалия (3) и Греция (2).
Украина уже гарантировала себе место в плей-офф. В следующий раунд из группы выйдут четыре команды.
Чемпионат Европы по волейболу
Мужчины
Групповой раунд. 5-й тур
Группа A
8 сентября
Польша - Украина 3: 0 (25:15, 25:20, 25:21)
- Напомним, 2 сентября сборная Украины победила Грецию в стартовом матче чемпионата Европы по волейболу.
- 5 сентября мужская сборная Украины победила Португалию в 3-м туре группового раунда чемпионата Европы по волейболу.
- 7 сентября сборная Украины победила Бельгию в 4-м туре группового раунда чемпионата Европы по волейболу.
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