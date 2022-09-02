Украина разгромно победила Великобританию в первом матче Евробаскета-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом туре Евробаскета-2022 сборная Украины победила команду Великобритании со счетом 90:61. Самым результативным игроком в нашей команде стал Святослав Михайлюк, набравший 17 очков, он сделал 5 подборов и отдал 4 передачи.

В следующий раунд турнира выйдут четыре лучшие сборные группы. Соперниками наших баскетболистов по группе C, кроме британцев, являются команды Италии, Греции, Хорватии и Эстонии.

Чемпионат Европы проходит с 1 по 18 сентября в четырех странах - Германии, Чехии, Италии и Грузии. Украинцы на групповом раунде выступают в Милане.



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Уже завтра, 3 сентября, Украина сыграет против Эстонии, начало – в 18:00.

Евробаскет-2022

1-й тур

Милан, Италия. 2 сентября

Украина - Великобритания - 90:61 (22:17, 20:15, 24:13, 24:17)

20 мая Международная федерация баскетбола отстранила сборную России от участия в чемпионате Европы-2022.

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