Украина разгромила Венгрию во 2-м туре ЧЕ по волейболу
Женская сборная Украины уверенно обыграла соперниц из Венгрии во 2-м туре ЧЕ по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 19 августа, в Генте (Бельгия) Украина обыграла Венгрию со счетом 3:0. Следующий матч украинки сыграют 21 августа против Бельгии.
Также соперницами наших волейболисток по группе A являются Сербия, Польша и Словения. В следующий раунд ЧЕ выйдут четыре лучшие команды из группы.
По 3 балла, кроме Украины, набрали Сербия, Польша и Бельгия. Но они еще не провели матчи 2-го тура.
ЧЕ-2023 по волейболу
Женщины
Группа A. 2-й тур
Гент, Бельгия
Украина – Венгрия – 3:0 (25:17, 26:24, 25:17)
- 18 августа в предыдущем матче Украина проиграла Сербии – 0:3.
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