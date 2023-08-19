Украина разгромила Венгрию во 2-м туре ЧЕ по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 19 августа, в Генте (Бельгия) Украина обыграла Венгрию со счетом 3:0. Следующий матч украинки сыграют 21 августа против Бельгии.

Также соперницами наших волейболисток по группе A являются Сербия, Польша и Словения. В следующий раунд ЧЕ выйдут четыре лучшие команды из группы.

По 3 балла, кроме Украины, набрали Сербия, Польша и Бельгия. Но они еще не провели матчи 2-го тура.

ЧЕ-2023 по волейболу

Женщины

Группа A. 2-й тур

Гент, Бельгия

Украина – Венгрия – 3:0 (25:17, 26:24, 25:17)