Украина разгромила Сербию на ЧМ по хоккею
В стартовом поединке ЧМ по хоккею сборная Украины разгромила Сербию в дивизионе 1B
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 27 апреля, Украина стартовала на чемпионате мира-2022 по хоккею в дивизионе 1B. Наши ребята победили Сербию со счётом 7:0.
Авторами шайб в ворота Сербии стали Александр Пересунько, Вадим Мазур, Дмитрий Нименко, Феликс Морозов и Виталий Лялько.
28 апреля Украина сыграет с Польшей. В дивизионе 1B также выступают Япония, Польша и Эстония.
Чемпионат проходит в Польше – город Тихи.
Единственный пропуск в группу IA достанется победителю чемпионата мира в Тихи, а самая слабая сборная попадет в низший дивизион ІІА.
- 26 апреля Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.97
Покупка 30.97Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.86Продажа 34.16
- Актуальное
- Важное