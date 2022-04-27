Украина разгромила Сербию на ЧМ по хоккею

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 27 апреля, Украина стартовала на чемпионате мира-2022 по хоккею в дивизионе 1B. Наши ребята победили Сербию со счётом 7:0.



Авторами шайб в ворота Сербии стали Александр Пересунько, Вадим Мазур, Дмитрий Нименко, Феликс Морозов и Виталий Лялько.



28 апреля Украина сыграет с Польшей. В дивизионе 1B также выступают Япония, Польша и Эстония.



Чемпионат проходит в Польше – город Тихи.



Единственный пропуск в группу IA достанется победителю чемпионата мира в Тихи, а самая слабая сборная попадет в низший дивизион ІІА.

26 апреля Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года.

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