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Украина разгромила Сербию на ЧМ по хоккею

27 апреля, 2022 среда
19:48
Спорт

В стартовом поединке ЧМ по хоккею сборная Украины разгромила Сербию в дивизионе 1B

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 27 апреля, Украина стартовала на чемпионате мира-2022 по хоккею в дивизионе 1B. Наши ребята победили Сербию со счётом 7:0.

Авторами шайб в ворота Сербии стали Александр Пересунько, Вадим Мазур, Дмитрий Нименко, Феликс Морозов и Виталий Лялько.

28 апреля Украина сыграет с Польшей. В дивизионе 1B также выступают Япония, Польша и Эстония.

Чемпионат проходит в Польше – город Тихи.

Единственный пропуск в группу IA достанется победителю чемпионата мира в Тихи, а самая слабая сборная попадет в низший дивизион ІІА.

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сборная Сербии
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