Украина разгромила Сербию на ЧМ-2023 по хоккею
Во 2-м туре чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB сборная Украины обыграла Сербию и одержала первую победу на турнире
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Таллине Украина открыла счет во втором периоде усилиями Даниила Трахта. Вскоре преимущество команды Вадима Шахрайчука увеличил Вадим Мазур.
В третьем периоде он сделал дубль, а Андрей Денискин, Александр Пересунько, Денис Бородай и Игорь Мережко сделали результат разгромным.
Сборная Украины победила Сербию 7:0, набрала 4 очка и вышла на второе место в турнирной таблице. Сербия имеет 1 пункт и занимает пятое место. Лидирует с 6 баллами Япония. У Эстонии и Китая по 2 очка. Нидерланды не набрали ни одного пункта.
Следующий матч Украина сыграет 27 апреля против Нидерландов.
В группу A первого дивизиона по итогам турнира выйдет победитель соревнований в группе B.
ЧМ-2023 по хоккею
Дивизион IB
2-й тур
Таллин, Эстония
24 апреля
Украина – Сербия 7:0
- 23 апреля сборная Украины уступила в овертайме Китаю в стартовом матче чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.7
Покупка 37.7Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 41.91
- Актуальное
- Важное