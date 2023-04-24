Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Таллине Украина открыла счет во втором периоде усилиями Даниила Трахта. Вскоре преимущество команды Вадима Шахрайчука увеличил Вадим Мазур.

В третьем периоде он сделал дубль, а Андрей Денискин, Александр Пересунько, Денис Бородай и Игорь Мережко сделали результат разгромным.

Сборная Украины победила Сербию 7:0, набрала 4 очка и вышла на второе место в турнирной таблице. Сербия имеет 1 пункт и занимает пятое место. Лидирует с 6 баллами Япония. У Эстонии и Китая по 2 очка. Нидерланды не набрали ни одного пункта.

Следующий матч Украина сыграет 27 апреля против Нидерландов.

В группу A первого дивизиона по итогам турнира выйдет победитель соревнований в группе B.

ЧМ-2023 по хоккею

Дивизион IB

2-й тур

Таллин, Эстония

24 апреля

Украина – Сербия 7:0